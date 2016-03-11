تموين سوهاج تضبط 20 حالة غش تجارى وسلع فاسدة وسرقة دقيق مدعم خلال حملة

شنت إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 20 قضية‏، منها ضبط "غالى.ن.س.غ" 37 سنة صاحب مصنع أيس كريم وثلاجة حفظ لحوم، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارته مصنع ‏أيس كريم وثلاجة لحوم بدون ترخيص، وتم ضبط "17220" بسكوتة أيس كريم منتهية الصلاحية، و"352" كجم ‏لون صناعى وفانيليا، و"1000" عبوة ورقية فارغة معدة للتعبئة، و"235" كجم لحوم وكبدة وأجنحة دجاج ‏وبيف برجر، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين

وأسفرت الحملة عن ضبط "عبد الحميد.م.ح" 50 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالتلاعب فى ماكينة استلام ‏وصرف الدقيق المدعم واستيلاءه على "618" شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالى وزن 30 طنا و900 كيلو جرام دقيق، وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 80.340 جنيه بقصد بيعها فى السوق السوداء، تم تحرير عن ‏ذلك المحضر رقم 3995 جنح مركز دار السلام لسنة 2016.

وتم ضبط "مدحت.م.ا" 52 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالتلاعب فى ماكينة استلام ‏وصرف الدقيق المدعم واستيلاءه على "39" شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالى وزن 1 طن و950 كيلو جراما، وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 5070 جنيهاً بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3988 جنح مركز دار السلام لسنة 2016 .

ونجحت الحملة فى ضبط "محمد. ش . م" 42 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز المراغة لقيامه بالتلاعب فى ماكينة استلام وصرف ‏الدقيق المدعم واستيلاءه على عدد "35" شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة "50" كيلو جرام بإجمالى وزن 1 طن و750 كيلو جرام دقيق، وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 4555 جنيهًا بقصد بيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح ‏غير مشروعة، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2654 جنح مركز المراغة لسنة 2016.

وتم ضبط "شعبان.ا.أ" 29 سنة صاحب تروسيكل ويقيم دائرة مركز المراغة لقيامه بتجميع كمية من الدقيق المدعم، لبيعه بالسوق ‏السوداء، وتم ضبط "270" كيلو جراما دقيق بلدى، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2488 جنح مركز المراغة لسنة 2016.

‏وضبط "أحمد.م. ع" 37 سنة صاحب مطعم ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ‏الآدمى، وتم ضبط عدد "49" كيلو جراما لحوم وكبدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1538 جنح قسم ثان سوهاج .

وضبط "صابر.ع.ع" 49 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته ‏وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد "12" قطعة غيار سيارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1800 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2016.

وضبط "السيد.ع.م" 38 سنة صاحب محل ملابس ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط "16" قطعة ملابس مستوردة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1318 جنح قسم طهطا لسنة 2016. ‏

وأنهت الحملة أعمالها ‏بضبط "7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضيتان "مخابز إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، قضية مخابز توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية".‏

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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