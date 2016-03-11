كوريا الجنوبية تدين تهديدات جارتها الشمالية بشن هجوم نووي.. وتصفها بـ«المتهورة»

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية، سلسلة التهديدات النووية التي أطلقها مؤخرا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ووصفتها بأنها سلوك متهور.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية جونج جون هي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في رده على موقف الحكومة حول الأمر الذي أصدره الزعيم كيم بتجهيز الهجوم النووي ، قوله – إن التهديدات النووية لكوريا الشمالية تعتبر مثالا جيدا يدل على الحاجة لاتخاذ المجتمع الدولي لعقوبات قوية وشاملة ضد بيونج يانج.

وأكد أن الحكومة الكورية الجنوبية، على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع الاستفزازات لكوريا الشمالية على الفور.

وكان الزعيم كيم قد تفقد في وقت سابق من اليوم تدريبات على إطلاق صاروخ بالستي وأمر بمواصلة التجارب النووية لزيادة القدرة على الهجوم النووي ، مشيرا إلى الحاجة إلى التجهيز لتتمكن بلاده من شن الهجوم النووي على عدوها برا وجوا وبحرا عبر تنويع وسائل نقل الرؤوس الحربية النووية.