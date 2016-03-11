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ضبط 35 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

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ضبط 35 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس ضبط 35 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس
وصلت مديرية أمن السويس حملاتها اليومية بشوارع المحافظة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وجائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتمكنت الحملة من ضبط 35 هاربًا من أحكام قضائية.

وكان العميد محمد والى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد تلقى إخطارًا بنجاح الحملة الأمنية، وضبط 35 هاربًا من أحكام قضائية متنوعة، تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، كما تمكنت الحملة من العديد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، كما تم ضبط 25 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.


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