أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج للقضاء على سرطان الثدى فى 11 يوما

Google+ Print
علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج للقضاء على سرطان الثدى فى 11 يوما علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج للقضاء على سرطان الثدى فى 11 يوما
توصل علماء بريطانيون إلى أن الجمع بين اثنين من العقاقير المضادة للسرطان وإعطائهما للنساء قبل جراحة سرطان الثدى يمكن أن يقلص بشكل كبير الأورام فى 11 يوما فقط وقد يقضى عليه.

واكتشف الباحثون أن الجمع بين عقارى لاباتينيب والمعروف أيضا باسم "تيفيرب" و"هيرسيبتين" يمكن أن يتسبب فى تقليل الأورام بشكل كبير أو حتى اختفائها فى 11 يوما.

وفى تجارب سريرية، أشار الباحثون إلى أن بعض النساء اللاتى استجبن بشكل جيد للعلاج، عانين من انتشار السرطان بالفعل فى غددهن الليمفاوية.

ووصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه "مثير"، مع تقديمهم لأبحاثهم فى مؤتمر سرطان الثدى الأوروبى فى أمستردام بهولندا.

وقال البروفيسور نايجل باندريد من مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة "هذا البحث قد يفتح لنا إمكانيات التعرف على مجموعة من المرضى اللاتى قد يتم علاجهن خلال 11 يوما، ودون الحاجة للتعرض للعلاج الكيميائى".


>مفاجأة يفجرها مؤتمر أوروبى: دواء شهير للسكر يكافح سرطان الثدى
>

لعلاج سرطان الثدى.. العلاج المناعى باب أمل جديد بديلا للكيماوى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365