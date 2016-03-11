علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج للقضاء على سرطان الثدى فى 11 يوما

توصل علماء بريطانيون إلى أن الجمع بين اثنين من العقاقير المضادة للسرطان وإعطائهما للنساء قبل جراحة سرطان الثدى يمكن أن يقلص بشكل كبير الأورام فى 11 يوما فقط وقد يقضى عليه.

واكتشف الباحثون أن الجمع بين عقارى لاباتينيب والمعروف أيضا باسم "تيفيرب" و"هيرسيبتين" يمكن أن يتسبب فى تقليل الأورام بشكل كبير أو حتى اختفائها فى 11 يوما.

وفى تجارب سريرية، أشار الباحثون إلى أن بعض النساء اللاتى استجبن بشكل جيد للعلاج، عانين من انتشار السرطان بالفعل فى غددهن الليمفاوية.

ووصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه "مثير"، مع تقديمهم لأبحاثهم فى مؤتمر سرطان الثدى الأوروبى فى أمستردام بهولندا.

وقال البروفيسور نايجل باندريد من مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة "هذا البحث قد يفتح لنا إمكانيات التعرف على مجموعة من المرضى اللاتى قد يتم علاجهن خلال 11 يوما، ودون الحاجة للتعرض للعلاج الكيميائى".

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