أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زراعة رحم منقول من سيدة متوفية إكلينيكيا بسكتة دماغية

Google+ Print
زراعة رحم منقول من سيدة متوفية إكلينيكيا بسكتة دماغية زراعة رحم منقول من سيدة متوفية إكلينيكيا بسكتة دماغية
توصل فريق من الأطباء فى مستشفى "كليفلاند" الأمريكية إلى إجراء عملية زرع رحم تم نقله من متبرعة فى حالة وفاة إكلينيكيا لدخولها فى غيبوبة إثر إصابتها بسكتة دماغية.

وتحتاج السيدة التى أجريت لها عملية "زرع الرحم" إلى الانتظار لمدة عام كامل قبل محاولتها الحمل، علما بأن أول عملية ميلاد لمولود ناتج عن عملية زراعة رحم عن طريق متبرعة على قيد الحياة كان فى أكتوبر 2014 فى السويد.

يذكر أنه فى فرنسا حصل فريق من الباحثين فى المعهد الطبى بمدينة ليموج الفرنسية فى نهاية 2015 على موافقة من قبل السلطات الصحية الفرنسية للعمل على مشروع نقل الرحم من سيدة متوفية.. وقد بدأ بالفعل رصد الحالات التى فى حاجة إلى عملية زراعة رحم على أن تبدأ أول عملية فرنسية لزراعة رحم من متوفاة فى نهاية 2016.


>مستشفى بأوهايو يجرى أول عملية زراعة رحم فى الولايات المتحدة
>
>رانيا علوانى تجرى جراحة استئصال رحم لمريضة بالسرطان فى مستشفى بهية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365