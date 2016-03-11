زراعة رحم منقول من سيدة متوفية إكلينيكيا بسكتة دماغية

توصل فريق من الأطباء فى مستشفى "كليفلاند" الأمريكية إلى إجراء عملية زرع رحم تم نقله من متبرعة فى حالة وفاة إكلينيكيا لدخولها فى غيبوبة إثر إصابتها بسكتة دماغية.

وتحتاج السيدة التى أجريت لها عملية "زرع الرحم" إلى الانتظار لمدة عام كامل قبل محاولتها الحمل، علما بأن أول عملية ميلاد لمولود ناتج عن عملية زراعة رحم عن طريق متبرعة على قيد الحياة كان فى أكتوبر 2014 فى السويد.

يذكر أنه فى فرنسا حصل فريق من الباحثين فى المعهد الطبى بمدينة ليموج الفرنسية فى نهاية 2015 على موافقة من قبل السلطات الصحية الفرنسية للعمل على مشروع نقل الرحم من سيدة متوفية.. وقد بدأ بالفعل رصد الحالات التى فى حاجة إلى عملية زراعة رحم على أن تبدأ أول عملية فرنسية لزراعة رحم من متوفاة فى نهاية 2016.

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