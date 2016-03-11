القبض على أفراد تشكيل عصابى متورطين فى 21 جريمة سرقة مساكن بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن، وارتكبوا 21 حادث سرقة.

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن، تفيد قيام كلاً من "إسلام. ن" 32 سنة حاصل على دبلوم مقيم دائرة قسم ثان المنتزه السابق، اتهامه فى عدد 3 قضايا "سرقه – تبديد" آخرهم القضية جنح قسم ثان المنتزه "تبديد"، و"عزت. ع" 61 سنة صاحب محل مصوغات مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

يقوم الأول بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، ويتخذ من دائرة المدينه مسرحاً إجرامياً، لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويقوم الثانى بإخفاء وبيع المشغولات الذهبية المتحصله عن جرائم السرقات التى يرتكبها الأول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول حال استقلاله السيارة رقم 6593 مصر "ملكه"، كما تم ضبط المتهم الثانى فى أحد الأكمنة، وبمواجهتهما اعترفا، وأضاف الأول باستخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب "21" حادث سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وتسليم المسروقات لمالكيها.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، من ضبط "محمد. غ" 21 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم السابق اتتهامه فى عدد 7 قضايا "سرقة بالإكراه – سلاح أبيض – أقراص مخدرة"، بحوزته طبنجة تركى الصنع عيار 9 ممبقصد الدفاع، و"مؤمن.ع" 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "60" قرص مخدر وسكين، ومبلغ 40 جنيهاً، وهاتف محمول، و"حسن.ع" 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزته عدد 100 قرص مخدر، ومبلغ 1755 جنيهاً، وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم كرموز، برئاسة المقدم كريم فوزى، من ضبط عدد من تجار المخدرات وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل محاولة ترويجها على عملائهم بالإسكندرية.

وتم ضبط "محمد.ج " 31 سنة عاطل مقيم دائرة محرم بك "له معلومات جنائية مسجله" بحوزته عدد "4" قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 750 جنيها، وهاتف محمول.

كما تم ضبط "محمد.و" 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم "له معلومات جنائية مسجلة" وبحوزته عدد 8 قطع لمخدر الحشيش تزن نحو 100 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ 50 جنيهاً، وهاتف محمول، و "محمد. ل" 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "4" قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما - بقصد الاتجار، ومبلغ 125 جنيهاً، وهاتف محمول.

- ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية