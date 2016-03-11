القبض على ربان وخبير بحرى لاستيلائهما على أراضى جمعية تعاونية بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط ربان بحرى وخبير بحرى، استعانا بمحامى لسرقة قطع أراضى مملوكة لجمعية تعاونية للبناء والإسكان خاصة بأعضاء نادى ضباط البحرية التجارية .

جاء ذلك بناءً على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة فى المحضر إدارى قسم العطارين عن بلاغ "محمد م م" 69 سنة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى ضباط البحرية التجارية مقيم دائرة قسم أول الرمل ضد كل من "على.م"71 سنة ربان أعالى البحار مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، و"إبراهيم.د" 68 سنة خبير بحرى مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، و"أحمد.م" محام مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه "هارب"، لقيامهم إبان توليهم مجلس إدارة الجمعية بالاستيلاء على أجزاء من قطع الأراضى المخصصة لأعضاء الجمعية بقرية "مرسيليا بيتش 3" الكائنة بالساحل الشمالى، والتى تُعد من حُكم المال العام وبيعها لآخرين من غير الأعضاء بدون وجه حق وكذا الاستيلاء على الفيلتين المملوكتين لعضو الجمعية المتوفى "أديب.ت" باستخدام مُستندات مزورة.

توصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنهم باستغلال السلطة الممنوحة لهم بصفتهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى البحرية التجارية، وهم فى حكم الموظفين العموميين والاستيلاء على مساحات من قطع الأراضى المخصصة لأعضاء الجمعية والمحددة فى العقود الخاصة بهم وبيعها لآخرين من غير الأعضاء مقابل حصولهم على مبالغ مالية بدون وجه حق، والاستيلاء على فيلتين مملوكتين لأحد أعضاء الجمعية "متوفى" باستخدام توكيلات مُصطنعة تُفيد على خلاف الحقيقة تنازله عنهما وقيامهم بالاستيلاء على المستحقات المالية الخاصة بورثة أحد أعضاء الجمعية "متوفى" وصرف الشيكات البنكية الصادرة لهم دون علمهم باستخدام مُستندات مزورة وإمعاناً منهم فى إخفاء تلك الجرائم ودرء المسئولية عن أنفسهم قاموا باختلاس سجلات وأختام الجمعية الخاصة بالمشروع .

تم إرفاق المستندات المؤيدة للتحريات كافة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وتم تحرير محضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة العامة.

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