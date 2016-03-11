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سورة من القرأن تحرق الشيطان وتقضي على السحر وتجلب الرزق

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سورة من القرأن تحرق الشيطان وتقضي على السحر وتجلب الرزق سورة من القرأن تحرق الشيطان وتقضي على السحر وتجلب الرزق

الله سبحانه وتعالي أرسل إلينا القرأن كعلاج للروح والإنسان من إي مرض والقرأن راحة للإنسان أنزله الله لينا كمعجزة لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم .

وانتشر في الوقت الأخير الكثير من الأخبار عن إنتشار الجن في أكثر من مكان في والعالم العربي وكثرة الدجالين وكثر الضحايا في الوقت الحالي ودور الإعلام والمواقع إن نوضح للناس الحقيقة كاملة .

ونهي الرسول صل الله عليه وسلم الذهاب إلي إي دجال ونهي عن ذلك في أكثر من حديث حيث قال سيدنا محمد صل الله عليه وسلم : ” من أتي عرافاً فسأله عن شيءً لم تقبل له صلاة لمدة أربعين ليلة ” هي نهي عن الذهاب إلي من يقولوا نعر ف المستقبل ونهي الرسول في حديث أخر أكثر قوة قائلاً : ” من أتي كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صل الله عليه وسلم ” .

من يعاني من الحسد والسحر فهناك الرقية الشرعية واليوم نقدم سورة من القرأن تقضي على الشيطان وتقضي على السحر وتحمي الإنسان .

وهذه السورة هي سورة البقرة وقال صل الله عليه وسلم : ” لا تعجلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيها سورة البقرة ” .

واكد رسول الله إن سورة البقرة بركة حيث قال صل الله عليه وسلم : ” اقرؤوا سورة البقرة ، فأن أخذها بركة وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة ” .

فاحرصوا على قراءة سورة البقرة في المنزل .

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