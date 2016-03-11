خيانة زوجية وقتل في شهر العسل “عروسة” كرداسة تسلم زوجها إلى سكين عشيقها

تمكنت مباحث مديرية امن الجيزة فى مساء امس السبت من كشف ملابسات جريمة قتل موظف عثر على جثته ملقاة بإحدى المناطق المهجورة بمنطقة كرداسة ، حيث تبين ان وراء مقتله زوجته الشابة وعشيقها .

تعود احداث تلك الحادثة الى تلقى السيد اللواء خالد شلبي بمباحث الجيزة بلاغاً يفيد بالعثور جثة لرجل بإحدى طرق منطقة كرداسة وذلك فى الصباح الباكر حيث عثر عليها ملقاة على الارض على حسب ما افاد شهود العيان . وعلى الفور صدرت الاوامر بالتحرك الى مكان الجثة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

وبعد عمل المعاينة المبدئية تبين ان جثة الرجل بكامل ملابسها وان القتل ليس بهدف السرقة ، كما تبين ابضاً وجود طعنات بمختلف انحاء الجسم مع وجود جرج قطعي بالرقبة ، وتم تشكيل فريقاً للبحث بقيادة العميد محيى سلامة وذلك للكشف عن هوية الشخص وعن مرتكبى الحادث .

وبالبحث تبين ان القتيل يعمل موظفاً بالحكومة ويقيم بمنطقة فيصل ، كمان انه متزوج منذ ايام قليلة وان وراء الجريمة زوجته التي لم يمر على زواجهما غير ايام . حيث تم القبض عليها وباستجوابها افادت بانها كانت على علاقة بشخص قبل الزواج وان اهلها اجبروها على الزواج دون رغبتها من هذا الشخص ، ووضحت انها اتفقت مع عشيقها على استدراجه بحجة انها ترغب فى عمل زيارة عائلية لأهلها وعند وصولهم الى المكان المهجور حيث كان عشيقها بانتظارهم وقام بطعنه عدة طعنات وذبحه وهربا معاً بعد ان لفظ انفاسه الاخير .

شبكةعيونالإخبارية

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