لا تتناولوا تلك الأطعمة والمشروبات معا

اكتشفوا العلماء أن هناك أطعمة كثيرة مفيدة لصحة الإنسان ولكن إذا تناولها أي شخص مع بعض المشروبات سوف تصيبهم بالأمراض الخطيرة وتسبب لهم ضرر هائل ولكن لا يعرف أحد عنها حتى اليوم ولا ما هي أضرارها التي يحذرون منها الأطباء

وقد صرحت جريدة تسمى ( الديار ) بأن تناول النعناع مع تناول المشروبات الغازية يسبب مشاكل المعدة فكثير من الأشخاص يتناولون المشروبات الغازية بعد وجباتهم اليومية لكي لا يشعرون بالانتفاخ ويؤخذون أيضا حبيبات النعناع التي تسمى ( mentos ) للقضاء على الانتفاخ ولكن الحقيقة غير ذلك فإذا اجتمع الاثنين مع بعضها البعض يزيدون من انتفاخ المعدة.

فاكهة البطيخ مع الحليب : عندما يتناول الشخص بعض قطع البطيخ مع تناول وشرب الحليب يصيب المعدة بمشاكل مؤلمة واضطرابات وأيضا حدوث انتفاخ.

ثمار الخيار مع شرب الماء عندما يشربون الأشخاص المياه مع تناول الخيار أو البابايا يصيبهم مشاكل بالجهاز الهضمي مما يسبب لهم الأوجاع والآلام.

تناول البيض مع الحليب : عندما يتناولوهم الأشخاص مع بعضهم البعض هذا يؤدى إلى صعوبة الهضم لديهم وهو ما يسمى بسوء الهضم.

ولكن الأطعمة السابقة إذا تناول الشخص منها كل واحده على حدى دون الجمع بينهم يحصل على فائدتها ولا يسبب له أي ضرر أو مشاكل في المعده نهائيا.

شبكةعيونالإخبارية

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