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تموين سوهاج تغلق مخبزا بمركز المراغة بسبب تشغيل ماكينة الصرف خارج المخبز

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تموين سوهاج تغلق مخبزا بمركز المراغة بسبب تشغيل ماكينة الصرف خارج المخبز تموين سوهاج تغلق مخبزا بمركز المراغة بسبب تشغيل ماكينة الصرف خارج المخبز
قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج، إن المديرية قامت بإغلاق مخبز بمركز المراغة، وذلك لقيام صاحبه، ويدعى "ياسر.م.ع"، بتشغيل ماكينة صرف الخبز خارج المخبز الخاص به، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3372 جنح مركز المراغة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم أيضًا ضبط صاحب مستودع دقيق بمركز دار السلام، ويدعى "شفيق.أ.ع" لاستيلائه على 15 طن دقيق لبيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4276 جنح دار السلام، كما تم تحرير 30 محضر لأصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة عبارة عن نقص وزن ومواصفات وعدم الإعلان عن التشغيل، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.


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