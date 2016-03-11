ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و100 طلقة فى المنيا خلال حملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عدد من الأسلحة النارية بحوزة متهمين خلال الحملة التى شنتها اليوم الجمعة، المديرية لضبط الأسلحة غير المرخصة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط 17 قطعة سلاح نارى عبارة 4 بنادق آلية ومسدس و5 بنادق خرطوش و7 فِرَد محلية بالإضافة إلى 100 طلقة متنوعة، وتم تحرير عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.
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