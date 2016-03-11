القبض على شخص ينتحل صفة طبيب ويدير عيادة داخل منزله بالمنوفية

تمكنت مديرية الصحة بالمنوفية، من ضبط "ع.ق.ع" بقرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور، بعد ورود معلومات تفيد بانتحاله صفة طبيب وإدارة عيادة طبية بمنزله بدون ترخيص.

وخاطبت مديرية الصحة نقابة الأطباء، وتبين عدم حصوله على بكالريورس الطب، وتم عرض الموضوع على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، الذى أمر بإحالة الموضوع للنيابة، وتم ضبط المذكور وهو يوقع الكشف على أحد المرضى، كما تم التحفظ على الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية الموجودة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ المنوفية، إنه لن يتوانى فى اتخاذ قرار إغلاق أى منشأة طبية غير ملتزمة بالشروط الصحية، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل عمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون واللوائح المعنية بسلامة وأمن وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

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