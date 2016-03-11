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بعد التعادل مع سبارتا براج.. لاعب لاتسيو: علينا أن نتعلم من الفرق الكبرى مثل يوفنتوس

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بعد التعادل مع سبارتا براج.. لاعب لاتسيو: علينا أن نتعلم من الفرق الكبرى مثل يوفنتوس بعد التعادل مع سبارتا براج.. لاعب لاتسيو: علينا أن نتعلم من الفرق الكبرى مثل يوفنتوس

يرى لوكاس بيليا لاعب لاتسيو أن فريقه كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل أمام مضيفه سبارتا براج التشيكي الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وحقق لاتسيو نتيجة طيبة 1-1 قبل أسبوع من مباراة العودة على ملعبه أوليمبيكة بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال الدولي الأرجنتيني لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة:"النتيجة ليست سيئة لكن كانت من الممكن أن تصبح أفضل. نأمل في الظهور جيدا في روما".

وأضاف "أثبتنا مرة أخرى أننا فريق محكم، لا نفعل هذا دائما في الدوري المحلي. نخوض 3 مباريات كل أسبوع، علينا أن نتحلى بقوة الكبار مثل يوفنتوس".

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