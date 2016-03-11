مدرب توتنام وحارس ساوثامبتون.. الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير

حصل ماوريسيو بوكيتينيو المدرب الأرجنتيني لفريق توتنام الإنجليزي على جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي عن شهر فبراير السابق.

ووصل بوكيتينيو إلى تلك الجائزة، بعد أن خاض 7 مباريات خلال الشهر في كل البطولات، فاز بخمس منهم وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

ومن ناحية أخرى، توج فريزر فورستر حارس نادي ساوثامبتون بجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير.

وفاز فورستر بالجائزة، بعد أن خاض خلال الشهر 4 مباريات بالدوري أمام أرسنال - وست هام - سوانزي سيتي وتشيلسي، وخلال تلك المباريات حافظ على نظافة شباكه في 3 منها، واهتزت شباكه بهدفين أمام تشيلسي، بخلاف أن فريقه فاز بثلاث مباريات وخسر واحدة أمام البلوز بهدفين مقابل هدف.

ويعد فورستر هو الحارس الثامن في تاريخ الجائزة الذي يتوج بها بعد ديفيد سيمان مع أرسنال - تيم فلاورز الذي توج بها مرتين إحداهما مع بلاكبيرن والأخرى مع ليستر سيتي - أليكس مانينجر مع أرسنال - بول روبنسون مع ليدز يونايتد - بتر تشك مع تشيلسي - مارك شوارزر مع فولام وتيم كرول مع نيوكاسل.

وهي المرة الأولى التي يفوز بها حارس مرمى بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي منذ فاز بها تيم كرول الهولندي في شهر نوفمبر عام 2013.

وكسر فورستر بالحصول على الجائزة، احتكار المهاجمين لها، إذ أن الجائزة لم تعرف فوز أي مركز بخلاف المهاجمين بها، منذ شهر مارس عام 2014، حين فاز بها ستيفين جيرارد قائد ليفربول وقتها.