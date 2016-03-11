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تعرض أمريكى للطعن فى الكويت و القبض على المهاجم

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تعرض أمريكى للطعن فى الكويت و القبض على المهاجم تعرض أمريكى للطعن فى الكويت و القبض على المهاجم

>أعلنت سفارة الولايات المتحدة فى الكويت الخميس أن أحد رعاياها أصيب بجروح بعد تعرضه للطعن وأن السلطات أوقفت المهاجم، ودعت إلى الحذر من أى هجمات ينفذها متطرفون.

وقالت السفارة فى بيان على موقعها "تبلغ السفارة الرعايا الأمريكين بأن مواطنا تعرض للطعن صباح الخميس 10 مارس فى الفنطاس" الساحلية بجنوب الكويت.

وتابع البيان أن "اصابته ليست خطيرة والشرطة اعتقلت المهاجم".

ولم تحدد السفارة هوية الضحية ولم تعط أى معلومات حول جنسية أو دوافع المهاجم المفترض.

وأضاف البيان "السفارة ليست على علم باى تهديدات محددة أو ذات مصداقية ضد الرعايا الأمريكين إلا أن على المواطنين الأمريكين المقيمين أو الذين يزورون الكويت توخى الحذر فى ما يتعلق بأمنهم الشخصي".

وتابع البيان أن "المتطرفين يمكن أن يشنوا هجمات منفردين أو ضمن مجموعات، فى أعمال مخططة أو مستغلين فرصة للتعرض لهدف محدد".

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