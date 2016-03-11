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القبض على سيدة تسهل دعارة أخرى بالطريق العام فى ميامى بالإسكندرية

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القبض على سيدة تسهل دعارة أخرى بالطريق العام فى ميامى بالإسكندرية القبض على سيدة تسهل دعارة أخرى بالطريق العام فى ميامى بالإسكندرية
نجحت مباحث آداب الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط سيدة تسهل دعارة أخرى بالطريق العام.

وردت معلومات للرائد عمرو نعيم، الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "نورهان ج ق م" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

وتمكن ضباط القسم من ضبط كل من "نورهان.ج" 27 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم الدخيله، و"هاله. م" 22 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم محرم بك، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية بمنطقة ميامى دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.


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