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القبض على سودانى يفترش الأرض لبيع منشطات جنسية مجهولة المصدر بالإسكندرية

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القبض على سودانى يفترش الأرض لبيع منشطات جنسية مجهولة المصدر بالإسكندرية القبض على سودانى يفترش الأرض لبيع منشطات جنسية مجهولة المصدر بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط سودانى الجنسية يبيع المنشطات الجنسية فى الطريق العام، وغير المرخصة من وزارة الصحة وتضر بالصحة العامة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "محمد.ع" 45 سنة بائع "سودانى الجنسية" مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه يقوم بافتراش الطريق بمنطقة محطة – دائرة قسم شرطة العطارين بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر والمضرة بالصحة العامة، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد "1120" قرص منشط جنسى مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمنشطات بقصد الاتجار وترويجها على عملائه، تم تحرير المحضر جنح قسم العطارين وجار العرض على النيابة.


>- ضبط شبكة للأعمال المنافية للاداب بالإسكندرية

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مصر 365

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