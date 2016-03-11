الداخلية تضبط 51 سائق أتوبيس مدرسى يتعاطون مخدرات ويعرضون الطلاب للخطر

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم، حملات مرورية مكبرة بمختلف المحافظات، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من قائدى أتوبيسات المدارس، للحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فيها القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب.

وأسفرت جهود الحملات بنطاق محافظات ( القاهـرة – الجيـزة – القليوبيـة) عن المرور على (35) مدرسة، وفحص 704 سائقين من بينهم 51 سائقا تبين قيادتهم تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين (وزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتربية والتعليم).

ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و4 سائقين يتعاطون المخدرات بالقاهرة خلال 24 ساعة