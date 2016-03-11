الإسكان: تنفيذ مشروعات على مساحة 25 ألف فدان.. وتوفير 4 ملايين فرصة عمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إصدار 88 قراراً وزارياً للمشروعات خلال الفترة من شهر يناير 2015 وحتى الآن، فى 15 مدينة جديدة على مساحة حوالى 25 ألف فدان، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستوفر حوالى 4 ملايين فرصة عمل مؤقتة.

وأشار المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب بيان للوزارة اليون، أن تفاصيل هذه المشروعات كالتالى: فى مدينة القاهرة الجديدة تم إصدار 32 قراراً، وفى مدينة 6 أكتوبر تم إصدار 22 قراراً، وفى مدينة الشيخ زايد تم إصدار 5 قرارات، وفى مدينة الشروق تم إصدار 5 قرارات، وفى مدينة برج العرب الجديدة تم إصدار 4 قرارات، وفى مدينة أسيوط الجديدة تم إصدار 3 قرارات، وفى مدينة العاشر من رمضان تم إصدار 3 قرارات، وفى مدينة بدر تم إصدار قرارين، وفى مدينة دمياط الجديدة تم إصدار قرارين.

وأضاف البيان أنه فى مدينة السادات تم إصدار قرارين، وفى مدينة دمياط الجديدة تم إصدار قرارين، وفى مدينة سوهاج الجديدة تم إصدار قرار واحد، وفى مدينة بنى سويف الجديدة تم إصدار قرار واحد، وفى مدينة العبور تم إصدار قرار واحد، وفى مدينة 15 مايو تم إصدار قرار واحد، بالإضافة إلى إصدار 4 قرارات بالقرى السياحية.

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