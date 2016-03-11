بالصور.. زوجة رئيس سلوفنيا السابق تتفقد المتحف الحيوانى بحديقة الجيزة

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة لخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن حديقة حيوان الجيزة استقبلت "بربارة ترُك" حرم رئيس جمهورية سلوفنيا السابق دانيلو ترُك، فى زيارة مفاجئة للمتحف الحيوانى، وفرس النهر، وأبدت إعجابها الشديد به كما أبدت إعجابها بحديقة الحيوان بالجيزة وبحُسن الاستضافة.

وكشف تقرير حديقة حيوان الجيزة، أن المتحف الحيوانى أول متحف بالحديقة يضم معرضاً للحيوانات المحنطة، والهياكل العظمية، وأدوات لعرض دورة حياة الحيوانات فى صورة فيديو، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المومياوات الأثرية والتى يصل عمر بعضها إلى 300 عام قبل الميلاد، وتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن المتحف يضم 3 مجموعات للطيور والزواحف المصرية، بالإضافة إلى مجموعة الثدييات والقوارض، ويضم 2377 نوعا من الطيور والثدييات والزواحف وجماجم الحيوانات ورؤوس الحيوانات والهياكل العظمية للحيوانات.

كما يضم المتحف أيضا آخر نمر مصرى كان يعيش فى سيناء، والفهد الأفريقى والغزال الأبيض الذى كان موجودا فى البيئة المصرية قبل مائة عام، والتمساح النيلى المحنط بالطريق الفرعونية ولا يوجد له مثيل فى المتاحف العالمية، بالإضافة إلى طائر أبومنجل المقدس لدى الفراعنة والذى انقرض من مصر، وهذه المجموعات من المحنطات تعد مجموعة مرجعية ضخمة فى تقسيم وتصنيف المملكة الحيوانية وخاصة الطيور وتخدم الدارسين فى علم الحيوان وزوار حديقة الحيوان.

كما يضم المتحف الذى يشغل 3 طوابق داخل حديقة الحيوان 1352 نوعا من الطيور و555 نوعا من الثدييات و259 نوعا من الزواحف و115 نوعا من جماجم الحيوانات و61 رأسا لحيوانات و35 هيكلا عظميا.

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