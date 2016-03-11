انهيار عقارين وأجزاء من ثالث بمنطقة كرموز بالإسكندرية دون إصابات

انهار عقار بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية،صباح اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات، وتسبب فى سقوط آخر مجاور له وانهيار أجزاء من ثالث.

تلقى اللواء نادر الجنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بانهيار العقار رقم 29 شارع الجارحى.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته حوالى 120مترا مربعا مكونا من ثلاثة طوابق "بناء قديم – أسقف خشبية وحوائط حاملة - خال من السكان والمنقولات" ملك "عبدالرحيم .ع" وانهيار العقار حتى سطح الأرض، مما أدى لسقوط العقار المجاور رقم 31 والجزء المتبقى من العقار رقم 27 خاليين من السكان والمنقولات "دون حدوث إصابات".

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وأشار مهندس الحى بسابقة صدور قرارات إزالة لتلك العقارات، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة كرموز وجار العرض على النيابة.

- النيابة تحقق فى انهيار عقار بالإسكندرية وتستمع لأقوال مصاب