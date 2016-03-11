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مصادر: الانتهاء من وضع المقترحات القانونية لـ"أوبر وكريم" خلال أسبوع

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مصادر: الانتهاء من وضع المقترحات القانونية لـ"أوبر وكريم" خلال أسبوع مصادر: الانتهاء من وضع المقترحات القانونية لـ"أوبر وكريم" خلال أسبوع
قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن اللجنة التى شكلتها برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، بدأت فى العمل لوضع الاقتراحات القانونية للتعامل مع هذه الشركات.

وأوضحت المصادر أن اللجنة من المقرر أن تنتهى من عملها خلال الأسبوع الجارى وتعرض مقترحاتها بالتعامل مع هذه الشركات خلال اجتماع الحكومة القادم، وأوضحت المصادر، أن الحكومة تشيد بهذه السيارات الخاصة، وما تقدمه من خدمة متميزة للمواطنين لاقت إعجابهم.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستخرج بتوصيات أيضا حول تطوير التاكسى الأبيض، مؤكدة أن الحكومة لن تسمح بأى تظاهرات لأصحاب التاكسى نظرا لما تشهده أوضاع التاكسيات من تدنى فى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفة: "نرحب بالسيارات الخاصة للأغراض التجارية ولكن مع ضمان حق الدولة وأن تدفع هذه الشركات والسيارات الخاصة حق الدولة".


>- توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان

- رئيس شركة "أسطى": تقنين عمل شركات التوصيل الخاصة خطوة هامة لحل المشكلات

- "أوبر" و"كريم": ندفع الضرائب وقرار الوزراء يساعد على العمل بشكل أفضل
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