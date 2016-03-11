«آيكان» تقدم خطة لإنهاء الرقابة الأمريكية على الإنترنت

قدمت مؤسسة «آيكان» ، المسؤولة عن توزيع وإدارة عناوين الإنترنت ، مقترحا للحكومة الأمريكية من شأنه إنهاء ما تبقى للولايات المتحدة من سيطرة على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن المقترح سيؤدي بأمريكا إلى تسليم دورها كسلطة مطلقة على تخصيص الأسماء في الإنترنت، في مقابل إصلاح شامل لترتيبات نظام «آيكان»، الذي يستهدف حمايتها من التدخل الحكومي في المستقبل.

ويتضمن مقترح المؤسسة مجموعة معقدة من القواعد الموضوعة من أجل منح صوت ورأي لمجموعة من جماعات الضغط والخبراء في التكنولوجيا والشركات، التي تعتمد على الإنترنت والمستخدمين والحكومات دون ترك الكثير من النفوذ والتأثير لأي منها.

أ ش أ