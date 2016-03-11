إسرائيل تغلق مكاتب قناة "فلسطين اليوم" فى الضفة الغربية وتوقف مديرها

>داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب قناة "فلسطين اليوم" الفضائية بالضفة الغربية ليل الخميس الجمعة وأوقفت مديرها وعاملين فيها وأغلقتها بتهمة التحريض على العنف، على ما أعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بت) الجمعة.

وتندرج العملية فى اطار اسكات الإذاعات الإسرائيلية التى تتهمها إسرائيل بتغذية موجة عنف مستمرة فى إسرائيل والقدس منذ خمسة أشهر.

وأكد الشين بت أن القناة "محسوبة على حركة الجهاد الإسلامي" المسلحة وإنه أغلقها فى عملية مشتركة مع الجيش.

كما قال فى بيان أن "القناة كانت تخدم الجهاد الإسلامى بكونها اداة مركزية لتحريض سكان الضفة الغربية والدعوة الى شن هجمات ارهابية ضد إسرائيل ومواطنيها"، مضيفا ان "التحريض تم عبر البث التلفزيونى وعلى الانترنت".

وأضاف أن الامن الإسرائيلى أوقف مدير القناة فاروق عليات البالغ 34 عاما من بيرزيت فى شمال رام الله وهو "عنصر فى الجهاد الإسلامى سجن فى إسرائيل بسبب انشطته"، بحسب البيان.

كما أوقف مصور الفيديو محمد عمرو وفنى البث شبيب شبيب، بحسب ما اعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وأشارت متحدثة باسم الجيش الى مصادرة معدات تقنية واجهزة بث من مكاتب رام الله التى تم اغلاقها.

لكن القناة ما زالت تبث من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

ونددت حركة الجهاد الاسلامى باغلاق مكاتب القناة، معتبرة فى بيان ان "العدوان على فضائية فلسطين اليوم هو استهداف للخط الوطنى الملتزم بنهج الانتفاضة ومشروع التحرير المدافع عن الشعب والارض والمقدسات".