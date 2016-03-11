رئيس مجلس النواب اللبنانى يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق لاختيار الرئيس

>لمح نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى اليوم الجمعة إلى أن الاتفاق الخاص بانتخاب رئيس للبلاد استكمل تقريبا مما أحيا الآمال بقرب انتهاء الفراغ الرئاسى الذى أصاب النظام السياسى فى لبنان بالشلل لنحو عامين.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن برى قوله فى مقابلة إن "الثمرة الرئاسية نضجت حقا وحان قطافها بعد كل هذا التأخير."

ونشرت تصريحات برى بعد أن نقلت قناة إل.بي.سى التلفزيونية عن رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى المدعوم من السعودية إنه واثق من أن البرلمان سينتخب رئيسا فى 23 مارس أو فى الدورة القادمة للمجلس فى ابريل .

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