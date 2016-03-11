سيدة وضعت كرات من ورق الألمونيوم أثناء تجفيف الملابس بالغسالة ، لو عرفتي السبب لفعلتي مثلها.

كثيراُما تلجأ الى تجفيف الملابس بالغسالة بصفة مستمرة وخصوصاً في فصل الشتاء وذلك لسهولة الحصول على ملابس جافة في أسرع وقت ممكن وخاصة في أيام نزول المطر أو عدم ظهور الشمس ، وغسيل الملابس من المهام اليومية التي لا يكاد يمر يوم على ربة المنزل دون استخدام الغسالة وتجفيف الملابس بها .

وقد تواجه ربه المنزل مشكلة عند تخفيف الملابس بنشافة الغسالة ، هذه المشكلة تكمن من وجود الكهرباء الساكنة على الملابس ، وهذه الكهرباء الساكنة تجعل الملابس تلتصق بأجسامنا عند ارتدائها ، كما أنها تجعل الملابس تلتصق ببعضها البعض عند خروجها من مجفف الملابس أو النشافة ، وهذا الأمر قد يؤدي الى تلف بنسيج الملابس أو تقطع خيوطها مما يؤثر على شكلها وملمسها.وهو بالأمر الذي لا يرضي الكثير من ربات البيوت اللاتي يحرصن دائماً على ظهور أفراد أسرتها بأحس طلة

وقد تباع بالأسواق أوراق تعرف بأوراق النشافة والتي تمنع من إلتصاق الملابس ببعضها البعض عند تجفيفها ، الا ان هذه الأوراق تحتوي على مواد كيميائية لذلك تخشى الكثير من السيدات استخدامها .

واليوم نقدم لك حل سحري للتخلص من التصاق الملابس ببعضها البعض أثناء تجفيفها وكذلك التخلص من الكهرباء الساكنة بالملابس عن طريق مكون بسيط موجود بمعظم البيوت وهو ورق الألمونيوم.

فما عليك سيدتي سوى أخد كمية وفيرة من ورق الألمونيوم وعمل كرات صغيرة الحجم بها ،ووضع هذه الكرات بالمجفف أثناء تجفيف الملابس وسوف تلاحظين عدم التصاق الملابس أثناء خروجها من المجفف أو النشافة، يمكنك استخدام كرات الألمونيوم كل مرة تقومي بتجفيف الملابس بها ويمكنك تغيرها ، أو لف طبقات اضافية عند الحاجة. يمكنك عمل ثلاث كرات من الألمونيوم فقط .

شبكةعيونالإخبارية

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