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البنك الأوروبي للاستثمار يدعم مشاريع جديدة بـ4.7 مليار يورو في عدة دول منها مصر

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البنك الأوروبي للاستثمار يدعم مشاريع جديدة بـ4.7 مليار يورو في عدة دول منها مصر البنك الأوروبي للاستثمار يدعم مشاريع جديدة بـ4.7 مليار يورو في عدة دول منها مصر

وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الجمعة، على منح قروض جديدة بقيمة 4.7 مليار يورو لخمسة وعشرين مشروعاً في مختلف أنحاء أوروبا والعالم.

وقال البنك، إن أكثر من نصف القروض الجديدة طويلة الأمد التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في الأشهر المقبلة ستحسّن فرص حصول الشركات الصغيرة في ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا على التمويل.

وأوضح البنك في بيان، أن المشاريع الأخرى التي من المتوقع أن تدعمها المؤسسة الأوروبية للإقراض طويل الأجل تتضمن مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء أوروبا، واستبدال محطة تدفئة مقاطعة تعمل بالفحم في ألمانيا، وطرق جديدة لتخفيف الازدحام في هولندا وجنوب فرنسا، وقطارات إقليمية للتنقّل في ألمانيا، ونقل موقع ميناء رئيسية للحاويات في إيرلندا.

وأشار إلى أنه إنطلاقا من التزام البنك الأوروبي للاستثمار القوي بدعم النشاط الاقتصادي وتحسين فرص حصول رجال الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط على التمويل فقد وافق مجلس الإدارة على قرضين جديدين لكل من مصر ولبنان.

ويستخدم القرض المقدم إلى مصر في مشروع لاقامة محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة السويس، ويعكس منح البنك هذا القرض إلى مصر، ثقته في اقتصادها وقدرتها على السداد والوفاء بالتزاماتها.

يذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة إقراض طويل الأجل تابعة للاتحاد الأوروبي وتمتلكه الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، ويوفّر التمويل طويل الأجل للاستثمار السليم، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف سياسات الاتحاد الأوروبي.

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