«جرين بيس» : أزمة فوكوشيما لم تنته بعد مرور 5 سنوات

ذكرت منظمة (جرين بيس) أو (السلام الأخضر) المعنية بشؤون البيئة، الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للزلزال المدمر، الذي تبعته موجات مد عاتية «تسونامي»، ما تسبب في أزمة فوكوشيما النووية أنه «لا يوجد حل لما يقرب من 100 ألف نازح حتى الآن» جراء الأزمة الذرية الأسوأ منذ حادث تشرنوبل بأوكرانيا.

وقال مدير المنظمة البيئية في اليابان، جونيتشي ساتو، في بيان صدر، الجمعة، «لا نعرف ماذا حدث بالضبط في الحادث.. تواصل الحكومة اليابانية خفض نسبة الإشعاع في المناطق التي توجب إخلاؤها.. هذا أمر غير مقبول ومأساوي»، ويرى خبراء البيئة أن أزمة محطة فوكوشيما دايتشي كانت واحدة من أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.

إفي (وكالة الأنباء الأسبانية)