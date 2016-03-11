ربة منزل تقتل نجلها خطأ بـ"السكين" بسبب رفضها إعطاءه نقودا بالإسكندرية

قامت ربة منزل بالإسكندرية بالاعتداء على نجلها بسكين، بعد قيامه بالتعدى عليها بالضرب بنفس السكين، فى مشادة بينهما لرفضها إعطاءه مبالغ مالية.

كان قد تلقى قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بمنطقة برج العرب القديم.

وبالانتقال تبين وجود جثة "فادى.س" 13 سنة طالب بأرضية المطبخ يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بجروح طعنية بمختلف أنحاء الجسم، وعُثر بجواره على سكين مطبخ ملوث بالدماء.

وبسؤال والدته "فايزة.ص"، 42 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان، قررت بحدوث مشادة بينها ونجلها المذكور بسبب رفضها إعطاءه مبالغ مالية قام خلالها المذكور بالتعدى عليها بالضرب بسكين محدثاً إصابتها بجرح قطعى باليد اليمنى فقامت باستخلاص السكين من يده والتعدى عليه بالضرب محدثةً إصابته التى أودت بحياته.

وقد تم التحفظ على المتهمة والأداة المستخدمه "سكين"، وتم إخطار النيابة العامة، وجار نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة برج العرب وجارى العرض على النيابة.

مباحث الإسكندرية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المنازل

>