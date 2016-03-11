شنغهاي تحتل المركز الـ11 في قائمة الدول الأغلى في العالم

حلت مدينة شنغهاي الصينية في المركز الـ11 في قائمة أغلى مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة، وفي المركز الرابع بين دول آسيا، وفقًا للتقرير السنوي الذي نشرته صحيفة «ذا اكونوميست».

وذكرت صحيفة «شنجهاي دايلي» الرسمية أن المدينة الصينية قفزت في عام واحد فقط 13 مركزًا في هذه القائمة التي يتم إعدادها استنادًا إلى أسعار 160 من المنتجات والخدمات الأساسية في 133 مدينة حول العالم.

وبذلك أصبحت شنغهاي أكثر غلاء من العاصمة اليابانية طوكيو التي احتلت المراكز الأولى في هذه القائمة على مدار عقود.

وبحصولها على 97 نقطة في هذا التقرير السنوي، تأتي شنغهاي بعد مدينة نيويورك بفارق طفيف (المركز السابع في قائمة أغلى مدن العالم بـ100 نقطة)، تليها سيول وكوبنهاجن ولوس أنجليس في المراكز الثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب بواقع 99 نقطة.

أما المركز الأول فكان من نصيب سنغافورة (116 نقطة) تليها زيورخ وهونج كونج (114 نقطة لكل منهما)، ثم جنيف (108 نقاط) وباريس (107) ولندن (101)، فيما تذيلت لوساكا القائمة بـ41 نقطة.

إفي (وكالة الأنباء الأسبانية)