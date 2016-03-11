تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط سيارة محملة بـ50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بصحراوى البحيرة .

وتمكن ضابط بقسم مباحث تأمين الطرق بالمديرية والقوة المرافقة المعين للمرور بالقطاع الثالث بالطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبناحية الكيلو 87 اتجاه القاهرة دائرة المركز من ضبط السيارة رقم ل ط أ 9312 "نقل" قيادة "ن ح ف" سائق ومقيم مطروح محملة بـ100 كرتونة سجائر ماركة كليوباترا مجهولة المصدر بإجمالى 50 ألف علبة.

بمواجهة قائد السيارة قرر بأنه قادم من مطروح، وفى طريقه لتوصيل الحمولة لأحد التجار بمدينة القاهرة لا يعلم اسمه، وتم تحرير المحضر 732/2016 إدارى مركز شرطة وادى النطرون.

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