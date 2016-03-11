أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط سيارة محملة بـ50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بصحراوى البحيرة

Google+ Print
ضبط سيارة محملة بـ50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بصحراوى البحيرة ضبط سيارة محملة بـ50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بصحراوى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط سيارة محملة بـ50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بصحراوى البحيرة .

وتمكن ضابط بقسم مباحث تأمين الطرق بالمديرية والقوة المرافقة المعين للمرور بالقطاع الثالث بالطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبناحية الكيلو 87 اتجاه القاهرة دائرة المركز من ضبط السيارة رقم ل ط أ 9312 "نقل" قيادة "ن ح ف" سائق ومقيم مطروح محملة بـ100 كرتونة سجائر ماركة كليوباترا مجهولة المصدر بإجمالى 50 ألف علبة.

بمواجهة قائد السيارة قرر بأنه قادم من مطروح، وفى طريقه لتوصيل الحمولة لأحد التجار بمدينة القاهرة لا يعلم اسمه، وتم تحرير المحضر 732/2016 إدارى مركز شرطة وادى النطرون.


>- تصادم سيارة ترحيلات تقل 12 سجينا إخوانيا فى البحيرة دون إصابات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365