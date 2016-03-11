أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حضور السيسي ختام «رعد الشمال» يتصدر اهتمامات الصحف السعودية

Google+ Print
حضور السيسي ختام «رعد الشمال» يتصدر اهتمامات الصحف السعودية حضور السيسي ختام «رعد الشمال» يتصدر اهتمامات الصحف السعودية

يشارك في البيان الختامي لمناورات رعد الشمال 2016

تَصَدَّر حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ختام مناورات «رعد الشمال »، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمامات الصحف الصادرة، صباح اليوم الجمعة.

وأبرزت الصحف مباحثات السيسي وخادم الحرمين، على هامش أعمال المناورة الختامية، التي تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأحداث في المنطقة.

وفى افتتاحيتها بعنوان: «رسالة قوة لا نذير حرب»، قالت صحيفة «الرياض» إن «رعد الشمال أبلغ رسالة عربية وإسلامية بعثتها دول المنطقة لمَن راهنوا على تشتت كلمتها وقرارها، بأن عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم لمرحلة مختلفة في تاريخ المنطقة التي تمر بأدق وأخطر منعطفاتها، فالمنطقة تقف اليوم قولاً وفعلاً على جادة الإجماع والوحدة والقوة».

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم

أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب