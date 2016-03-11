حضور السيسي ختام «رعد الشمال» يتصدر اهتمامات الصحف السعودية

تَصَدَّر حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ختام مناورات «رعد الشمال »، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمامات الصحف السعودية الصادرة، صباح اليوم الجمعة.

وأبرزت الصحف مباحثات السيسي وخادم الحرمين، على هامش أعمال المناورة الختامية، التي تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأحداث في المنطقة.

وفى افتتاحيتها بعنوان: «رسالة قوة لا نذير حرب»، قالت صحيفة «الرياض» إن «رعد الشمال أبلغ رسالة عربية وإسلامية بعثتها دول المنطقة لمَن راهنوا على تشتت كلمتها وقرارها، بأن عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم لمرحلة مختلفة في تاريخ المنطقة التي تمر بأدق وأخطر منعطفاتها، فالمنطقة تقف اليوم قولاً وفعلاً على جادة الإجماع والوحدة والقوة».

أ ش أ