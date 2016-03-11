الأمن التونسي يواصل تمشيط مدينة بنقردان ومطاردة العناصر الإرهابية

تواصل دوريات الأمن التونسي، تنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لعناصر إرهابية وسط مدينة بنقردان وفي أطرافها، الليلة الماضية.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” استطاعت الفرق المختصة القضاء على مسلح متطرف، ليلة الخميس، خلال عمليات التمشيط عقب مطاردة إرهابي، قرب وسط مدينة بن قردان، لترتفع حصيلة القتلى من المتشددين إلى 50 قتيلا.

وأعنت وزارتا الداخلية و الدفاع التونسيتان، الخميس، قتل 3 إرهابيين، والقبض على عنصر آخر، مع حجز خمسة أسلحة “كلاشينكوف” و كمية من الذخيرة بمنطقي حسّي النّور و الزكرة في أطراف مدينة بن قردان.

و يستمر إغلاق معبر راس جدير الحدودي، لليوم الخامس على التوالي، كما يستمر تعليق الدروس بالمدارس إلى غاية الأحد، مع إمكانية استئنافها صباح الاثنين في صورة لعودة الهدوء تدريجيًا إلى المنطقة.