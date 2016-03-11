إيران تتسلم الدفعة الأولى من صورايخ «إس ـ 300» الروسية

أكد سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة الصناعات الحربية الروسية “روس – تيخ”، أن بلاده ستسلم الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ “إس -300″ إلى إيران في أغسطس أو سبتمبر من العام الجاري.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” توقع تشيميزوف، في حديث صحفي، أن يتم استكمال تسليم منظومات الصواريخ إلى طهران قبل نهاية العام، بمقتضى اتفاق مسبق بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

و نفى المسؤول الروسي وجود دبابات “أرماتا” الروسية الحديثة في سوريا لتنفيذ مهام قتالية، مشيرا إلى اقتصار القوات الروسية العاملة هناك على سلاح الجو، والقاذفات ومضادات الدبابات.