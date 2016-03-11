دراسة: الأغذية البحرية مستقبل الطب فى العالم.. يعالج من التوحد والزهايمر

قال الباحث الفرنسى والخبير الدولى فى الأغذية الدكتور فيليب ستيفانينى إننا سنعتمد فى المستقبل على البحار الغنية بمصادر التغذية الضرورية للإنسان فهى غنية بالكالسيوم والحديد وفيتامين بى 12 وحمض الفوليك ومن بينهما نوع من الطحالب البحرية يعرف باسم كلاماث الذى يعالج فيروس سى والأمراض العصبية والتوحد والزهايمر وفقا للأبحاث العلمية التى أجريت على هذا الطحلب.

وأفادت الدراسة بأن سكان أفريقيا الذين يعيشون بالقرب من بحيرة تشاد يتمتعون بصحة جيدة وطول الحياة بفضل استخدامهم لهذا النوع من الطحالب الذى عرفوه منذ ملايين السنين ويأكلونه سواء كان طازجا نيئا أو بعد تسويته على نار الحجارة وتحتوى الطحالب البحرية على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة مما يجعلها مفيدة للوقاية من السرطان ودعم الجهاز المناعى لمكافحة الخلايا السرطانية، فضلا عن دورها فى تأخير الشيخوخة، كما أنها تعد أفضل مصدر طبيعى لليود المفيد للغدة الدرقية وصحة الدماغ وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

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