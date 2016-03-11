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المتحدث باسم التحالف الدولى يعلن بدء الاستعدادات لتحرير "الموصل" بالعراق

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المتحدث باسم التحالف الدولى يعلن بدء الاستعدادات لتحرير "الموصل" بالعراق المتحدث باسم التحالف الدولى يعلن بدء الاستعدادات لتحرير "الموصل" بالعراق

واشنطن /أ ش أ/

أخبار العراق
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>قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولى ضد "داعش" ستيف وارن إن الفرقتين الـ15 والـ16 فى الجيش العراقى بدأتا نقل قواتها إلى معسكر مخمور شمال العراق، ضمن الاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل.
>وأضاف وارن - فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى - أن التحالف يدرب نحو 8 ألوية عراقية، ضمن التحضيرات لمعركة الموصل.
>وأوضح المتحدث العسكرى الأمريكى أن التحالف يقدم إلى جانب التدريب معدات عسكرية للقوات العراقية للمساعدة فى مواجهة داعش .
>وأكد وارن تكثيف الغارات الجوية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" فى الموصل وضواحيها، من أجل إضعاف قدرات التنظيم العسكرية واللوجستية قبل بدء عملية تحرير المدينة.
>وأشار إلى أن العملية التى بدأها التحالف تسمى بلغة العسكر عملية التحضير، وتتضمن قصف قيادات داعش والعديد من قواته حول المدينة وبعض الطرق المؤدية إليها، وأوضح أن غارات التحالف الدولى تستهدف أيضا البنى التحتية التى يعتمد عليها داعش فى متابعة عملياته من مدينة الموصل.
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