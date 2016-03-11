دى ميستورا: الانتخابات الرئاسية فى سوريا ستجرى فى غضون 18 شهرا

>كشف المبعوث الدولى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أن الانتخابات الرئاسية فى سوريا ستجرى فى غضون 18 شهرا.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم قبل قليل دون المزيد من التفاصيل.

وكان دى ميستورا قد صرح فى وقت سابق بأن العملية السياسية فى سوريا تعنى حكما جديدا ودستورا جديدا وانتخابات باشراف الامم المتحدة، معتبرا أن كل السوريين يرفضون فكرة التقسيم، لكنه أشار إلى إمكانية نقاش الفيدرالية ضمن المفاوضات.

وكانت مصادر دبلوماسية فى مجلس الامن قد كشفت أن قوى كبرى قريبة من محادثات جنيف تبحث امكانية تقسيم سوريا تقسيما اتحاديا يحافظ على وحدتها ويمنح السلطات الاقليمية حكما ذاتيا موسعا.

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