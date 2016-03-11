أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول كبير بالجيش الإسرائيلى: "حماس" تدعم الإرهابيين فى سيناء

Google+ Print
مسئول كبير بالجيش الإسرائيلى: "حماس" تدعم الإرهابيين فى سيناء مسئول كبير بالجيش الإسرائيلى: "حماس" تدعم الإرهابيين فى سيناء
أكد يواف مردخاى، الجنرال بالجيش الإسرائيلى، ويشغل منصب منسق العمليات فى المناطق المحتلة، أن حركة "حماس" تتعاون مع الإرهابيين فى سيناء، وتسمح لمقاتلى تلك التنظيمات المصابين بدخول القطاع لتلقى العلاج الطبى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تصريحات مردخاى جاءت على خلفية محاولات عودة العلاقات بين حركة "حماس" والقاهرة، موضحة أنه أكد وجود تعاون وثيق وثقة متبادلة بين "حماس" والجماعات الإرهابية لاستهداف المصريين فى سيناء.

وأضاف "مردخاى"، أن ناشطين فلسطينيين من غزة عبروا إلى سيناء، فى حين يصل نشطاء تابعون لتنظيمات إرهابية فى سيناء إلى قطاع غزة لتلقى العلاج.

وكشف المسئول بالجيش الإسرائيلى، أن هناك ناشطا سلفيا يدعى "محمود. ز" يعمل كمنسق بين "حماس" والجماعات الإرهابية، وناشطا آخر يدعى "إبراهيم أبو قريع"، يعمل على نقل المصابين من الإرهابيين بسيناء إلى قطاع غزة لتلقى الرعاية الطبية هناك، عبر الأنفاق التى تحفرها الحركة مع الحدود المصرية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشير إلى استمرار العلاقة القوية بين التنظيمات الإرهابية فى سيناء وحركة "حماس" فى غزة.

وأضاف "مردخاى"، خلال مقابلة مع الصحيفة العبرية، أن بلد مستقل، ومن الواضح أن لديها مثل هذه المعلومات.

وفى السياق نفسه، نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن حماس توفر دخول وخروج نشطاء سلفيين تابعة للتنظيمات الإرهابية من سيناء إلى غزة والعكس، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المصريين.

وأضافت المصادر، أن عناصر الأمن التابعة لحماس تواصل مساعدة الإرهابيين فى علاج جرحاها الذين يأتون للمستشفيات فى غزة، موضحة أنه دخل للقطاع مؤخرا من سيناء نشطاء إرهابيون، من بينهم ناشط يدعى "محمد توفيق" (30 عاما) من خان يونس.

برنت سكرين

حماس

يواف مردخاى منسق العمليات فى المناطق المحتلة


>- يديعوت: "الشاباك" الإسرائيلى اعتقل فلسطينى بزعم تجنيده شباب فى مصر

- قيادى بالكنيست: حماس تعزز علاقاتها بـ"داعش" وتدعم الإرهاب بسيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين