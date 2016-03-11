مصرع طفلة اصطدمت بها سيارة أثناء عبورها الطريق بدمنهور

استقبل مستشفى دمنهور العام، طفلة عمرها 10 سنوات، جثة هامدة، جراء وقوع حادث بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام عزبة الوليلى دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور الطفلة "نرمين سالم عبدالحميد الغرباوى" 10 سنوات ومقيمة قرية الأبعادية دائرة المركز رفقة والدها للطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة مجهولة، وفرت هاربة، ما أدى لوفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

بسؤال والدها سالم عبدالحميد الغرباوى، عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر 6934/2016 جنح المركز .

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