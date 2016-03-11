المزينة يشهد افتتاح دورة "تحليل المدونات"

شهد سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، افتتاح دورة (تحليل المدونات واستخدامه في المجال الأمني)، التي نظمها مركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، والدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، ونائبه العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، بمشاركة عدد من ضباط الإدارات العامة، ومراكز الشّرطة بالإضافة الى متدربين من قوة الدّفاع في مملكة البحرين الشَّقيقة.

وأكَّد سعادة اللواء خميس مطر المزينة، أن الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات هو إكساب المتدربين المعارف الخاصة بالمخاطر الأمنية المترتبة على سوء كتابة ومتابعة المدونات التي تنتشر من خلال شبكات التفاعل الاجتماعي، تمهيداً للتصدي لها واحتواء أضرارها، مشيراً إلى أن المدونات أصبحت من أحد التطبيقات المهمة على شبكة الإنترنت، وتظهر بها تدوينات مؤرخة ومرتبة زمنياً تصاعدياً ينشر خلالها عدد محدد يتحكم فيه ناشر، وتتراوح المدونات ما بين خواطر، أو أفكار، أو نشر موضوعات، وهناك مدونات للكتابة في موضوع واحد وأخرى تتناول موضوعات متعددة، ومحتوى الدورة يبحث ويغني هذه الجوانب المتطور مع تطور تقنيات العصر.

من جانبه أوضح الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير المركز، أنَّ محتوى الدّورة يتضمن العديد من الموضوعات المهمة؛ ومنها: شبكات التفاعل الاجتماعي الأمني لتجاوزات المدونات، والمخاطر الأمنية الناجمة عن المدونات المناوئة، والمدونات ودورها في إثارة السخط العام ونشر الشائعات المغرضة، إلى جانب دراسة حالات واقعية.

وتمنى الدكتور مراد أنَّ تعمل الدورة على إكساب المتدربين معارف جديدة، ومهارات ضرورية تواكب التّحديات الأمنية، إضافة إلى تعريف الدّارسين بمجموعة متنوعة من الأساليب الأمنية المتقدمة التي يمكن استخدامها للتعرف إلى مختلف الأبعاد، حيث يعزز هذا المدخل القدرات الشّرطية، التي يمكن الاعتماد عليها في مجالات دعم اتخاذ القرار الشّرطي، في مختلف الظّروف الأمنية، وبقدر عالٍ من الفهم والكفاءة والفاعلية.

>