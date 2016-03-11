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ديفيد بيا: برشلونة لم يحسم الدوري

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ديفيد بيا: برشلونة لم يحسم الدوري ديفيد بيا: برشلونة لم يحسم الدوري

(إفي): بعد انطلاقه جيدة في موسمه الثاني بفريق نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، اعترف الإسباني ديفيد بيا أنه مازال يتابع عن كثب الليجا الإسبانية، ورفض أن يعتبر أن برشلونة قد حسم اللقب، حيث يرى أنه لطالما أتليتكو مدريد يطارده "فالصراع على الليجا سيستمر حتى النهاية".

وقال بيا في مؤتمر صحفي بملعب فريقه في نيويورك الليلة الماضية:"في ظل وجود أتليتكو لا يعد اللقب محسوما لأنني أدرك أنهم سينافسون حتى النهاية"، معربا عن ثقته في فريقيه السابقين ومعترفا بأنه لا يبدو أن برشلونة أو الروخيبلانكوس يتقبلان الفشل.

واعترف "أنا واثق من أن أتليتكو لن يفشل لأنه يخطط لكل مباراة بشكل جيد للغاية منذ بداية الموسم، ولكن يظل الأمر معقدا لأنه من الصعب أن يخسر برشلونة نقاطا".

من ناحية أخرى أعرب بيا، هداف الإسباني، عن عدم شعوره بالقلق إزاء عدم تسجيله لأهداف في المباراة التي تغلب فيها فريقه نيويورك سيتي على مضيفه شيكاغو فاير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، معتبرا أن الموسم "مازال طويلا".

وقال:"أشعر براحة شديدة في اللعب مع الفريق. لدينا لاعبون كبار وشباب سوف يساهمون بالكثير من الأشياء التي ربما افتقدنا لها العام الماضي".

وأوضح بيا (34 عاما) أن الدوري الأمريكي لكرة القدم يتسم بالتنافسية واللياقة البدنية، والكرة فيه "لا تتوقف" لأن الفرق تحب الهجوم، لذا فإن الهدف دائما هو محاولة الإبقاء على نظافة الشباك.

واتفق الفرنسي باتريك فييرا، المدرب الجديد لنيويورك سيتي، مع بيا في رأيه خلال المؤتمر الصحفي معترفا بأن الفريق عليه أن يتحسن دفاعيا، لأن كرة القدم "عبارة عن الفوز ولكن بفلسفة اللعب الجيد ودون تسجيل الخصم لأهداف".

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