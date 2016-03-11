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المصري يستعيد استاد بورسعيد من المحافظة.. ويتسلم حافلته الخاصة

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المصري يستعيد استاد بورسعيد من المحافظة.. ويتسلم حافلته الخاصة المصري يستعيد استاد بورسعيد من المحافظة.. ويتسلم حافلته الخاصة

أعلن سمير حلبيه رئيس المصري تسلم ناديه استاد بورسعيد عقب قرار المحافظة بإعادة ملكيته للنادي.

وكانت محافظة بورسعيد هي المالك للملعب في السنوات الماضية، من قبل تنظيم كأس العالم للشباب 2009.

لكن قرر المحافظ إعادة ملكية الاستاد للنادي الذي سيبدأ فورا في تشكيل لجنة تعمل على إصلاح تلفيات الملعب لمدة 3 أشهر.

وأكد حلبيه في تصريحات للصحفيين أن الملعب سيكون جاهزا لاستقبال مباريات الفريق الموسم المقبل.

وتوقف اللعب على استاد بورسعيد عقب فاجعة الأول من فبراير عام 2012 حين لقي 72 مشجعا للأهلي مصرعهم بعد انتهاء مباراة الأخير ضد المصري 3-1 لصاحب الأرض.

وسيتسلم النادي أيضا الحافلة الخاصة بفريق الكرة الجمعة طبقا لتعاقده مع الشركة الراعية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بريزنتيشن.

ويقدم المصري مردودا جيدا الموسم الحالي مع مدربه حسام حسن، فيحتل حاليا المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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