دي ميستورا: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في غضون 18 شهرًا

كشف المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في غضون 18 شهرا.

وذلك وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم دون المزيد من التفاصيل.

وكان دي ميستورا قد صرح فى وقت سابق بأن العملية السياسية في سوريا، تعني حكما جديدا ودستورا جديدا وانتخابات باشراف الامم المتحدة، معتبرا أن كل السوريين يرفضون فكرة التقسيم، لكنه أشار إلى إمكانية نقاش الفيدرالية ضمن المفاوضات.

وكانت مصادر دبلوماسية في مجلس الامن قد كشفت أن قوى كبرى قريبة من محادثات جنيف تبحث امكانية تقسيم سوريا تقسيما اتحاديا يحافظ على وحدتها ويمنح السلطات الاقليمية حكما ذاتيا موسعا.