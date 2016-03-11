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شلل مرورى بطريق "جوزيف تيتو" بسبب حادث تصادم فى النزهة

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شلل مرورى بطريق "جوزيف تيتو" بسبب حادث تصادم فى النزهة شلل مرورى بطريق "جوزيف تيتو" بسبب حادث تصادم فى النزهة
شهد طريق "جوزيف تيتو" التابع لدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، اليوم الجمعة، حالة من التكدس المرورى عقب وقوع حادث تصادم، فى الطريق المتجه إلى طريق إسماعيلية الصحراوى، فى المنطقة المحصورة بين كوبرى الحرفيين وحتى الطريق الدائرى.

انتقل فريق من الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وعملوا على رفع السيارت المتضررة نتيجة الحادث، لتسيير حركة المرور، وإعادة السيولة المرورية مرة أخرى.


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