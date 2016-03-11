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ضبط سائق ينصب على المواطنين بزعم إنهاء تراخيص السيارات بـ"مرور البساتين"

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ضبط سائق ينصب على المواطنين بزعم إنهاء تراخيص السيارات بـ"مرور البساتين" ضبط سائق ينصب على المواطنين بزعم إنهاء تراخيص السيارات بـ"مرور البساتين"
تمكن رجال مباحث المرور، من القبض على سائق وراء النصب على المواطنين المترددين على وحدات المرور، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء تراخيص السيارات والإجراءات لهم، فتم ضبطه بمرور البساتين، وبحوزته مستندات استخراج التراخيص، واعترف بارتكاب وقائع النصب والسمسرة على المواطنين.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث المرور الحالة الأمنية داخل مجمع تراخيص البساتين، وتمكنوا من ضبط "شريف ع ا" 45 سنة، سائق، ومقيم المعادى، لقيامه بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على المترددين على وحدة المرور، عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءاتهم بالمرور.

فيما تم ضبط بحوزته مستندات استخراج رخصة قيادة باسم "محمد ج ش"، و3 دفاتر شهادات طبية منسوب صدورها لعيادة طبية، وأكلاشيه تقرأ بصمته عيادة طبية، ومستندات خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومجموعة من طلبات توقيع الكشف الطبى، ومبلغ 1300 جنيه.

وبمناقشته اعترف بممارسة السمسرة والنصب على المواطنين المترددين على وحدات المرور عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وباستدعاء الطبيب المسئول عن العيادة "نبيل م ن" 61 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى، أقر بأن تلك الدفاتر تم سرقتها من العيادة بمعرفة إحدى العاملات السابقات بالعيادة وهى "سعاد م ع "، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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