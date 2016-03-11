"الداخلية" تضبط 84 طربة حشيش و10 آلاف قرص مخدر فى حملات أمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن "الإسماعيلية، السويس، أسيوط، الإسكندرية، مطروح، المنوفية" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من ضبط 84 طربة حشيش و10 آلاف قرص مواد مخدرة.

تأتى هذه الحملات بإشراف اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

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