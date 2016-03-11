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القبض على هاربين من الإعدام شنقا فى قضية قتل عمد بأسيوط

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القبض على هاربين من الإعدام شنقا فى قضية قتل عمد بأسيوط القبض على هاربين من الإعدام شنقا فى قضية قتل عمد بأسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على شخصين هاربين من تنفيذ أحكام بالإعدام شنقا فى قضية قتل عمد، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون من الهاربين من تنفيذ الأحكام.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد مدير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محسن شريت رئيس مباحث أبنوب يفيد ضبط "عبدالهادى . أ . م . أ" 56 فلاح، و"جمال . ح . م . أ" 47 سنة فلاح مقيمين شقلقيل دائرة مركز أبنوب، المحكوم عليهم بالإعدام شنقا فى قضية جنايات بمركز أبنوب لسنة 2012 "قتل عمد".

تم تحرير محاضر الضبط اللازمة وجار استكمال الإجراءات القانونية.


>ضبط سكرتير نيابة لاختلاسه ملفات قضايا المواطنين لمساومة أصحابها فى أسيوط
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