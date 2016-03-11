مباحث رعاية الأحداث تضبط 100 قضية اتجار بالبشر واستغلال الأطفال فى التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، من ضبط 100 قضية متعلقة بجرائم الأحداث واستغلالهم وإفسادهم بينها "اتجار بالبشر وتسول وتشغيل للأطفال".

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية فى مجال الأمن الاجتماعى الذى يستهدف حماية الطفولة والأمومة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتطبيق الحاسم لقانون الطفل، ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها، وكذا مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، ولاقت نتائج الحملة استحسان عددا كبيرا من المواطنين.

الداخلية تضبط 24 قضية معاكسات و161 متسولا وقضيتى إتجار بالبشر