النني يختار أسطورة أرسنال أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

نشرت صفحة أرسنال الرسمية على فيسبوك إجابة محمد النني حول سؤال النادي له، من هو أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فكانت الإجابة، الأسطورة الفرنسية تييري هنري.

ونال النني استحسان الجميع في فريق المدفعجية بعد ظهوره بشكل طيب في الدقائق التي شارك بها وكان آخرها مباراة الدربي أمام توتنام التي لعبها منذ البداية.

وانضم النني يناير الماضي إلى أرسنال قادما من بازل السويسري بعد 3 مواسم قضاها بين جدران الأخير.

واختار النني النجم المعتزل هنري أفضل لاعب في تاريخ المسابقة الإنجليزية. لم لا والغزال الأسمر هو الهداف التاريخي للمدفعجية.

وكان هنري أهم عنصر في فريق أرسنال المتوج بآخر لقبين في الدوري (2002 و2004)، فقضى 8 مواسم مع المدفعجية توج خلالها بخمسة ألقاب قبل الالتحاق ببرشلونة عام 2007.